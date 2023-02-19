Бывшая жена Артура Смольянинова призналась, что она близка к алкоголизму

У актрисы Дарьи Мельниковой сейчас непростой период из-за скандала, спровоцированного высказываниями ее экс-супруга.

Дарья Мельникова - одна из российских актрис, которые не любят выставлять личное на публику. В 2013 году звезда "Папиных дочек" тайно вышла замуж за Артура Смольянинова, который признан в РФ иноагентом, родила двоих сыновей, напоминает Вумен ру.

Через 8 лет развелась - так же без шума и обсуждений в Сети. Намного позже она призналась, что расставание с мужем стало дня нее большим испытанием.

Когда в начале 2023-го года разразился скандал, вызванный высказываниями ее экс-супруга, Дарья опять стала героиней новостных порталов. Это отразилось на эмоциональном состоянии женщины.

В интервью на ютуб-канале «Подкаст просточеловек» Мельникова рассказала что в ее жизни вполне были возможны проблемы с алкоголем.

Я прекрасно понимаю тех детей, которые в профессию больше не возвращались. Надо быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что спилась, но я близка к этому», — заметила актриса.

Дарья также рассказала, что в период съемок в «Папиных дочек» забросила свою учебу. Старшие классы она сдала экстерном, а затем сразу погрузилась в мир театра.