Во время концерта рэпера Мота в Москве один из зрителей устроил стрельбу

Группа фанатов хотела подняться на сцену во время выступления звезды, а когда им перекрыли вход, один из мужчин взялся за оружие.

Фанат устроил стрельбу во время концерта рэпера Мота (Матвея Мельникова) в Москве, сообщает Мослента. Компания зрителей хотела пройти к артисту на сцену, но их не пустила охрана. Тогда один из гостей взялся за оружие.

Сотрудник охраны заведения позвонил в полицию. Он рассказал, что один из зрителей стал стрелять прямо в разгар концерта. На место прибыл наряд полиции, но вооруженный мужчина скрылся, — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, один из поклонников творчества рэпера Мота пришел на концерт с личной охраной. Ему перекрыли дорогу на сцену, и мужчина достал травматический пистолет.

А когда у него попытались отнять оружие - выстрелил в землю. После этого охранники посадили своего начальника в автомобиль и увезли в неизвестном напралении.

Хулигана разыскивает полиция.