Изменения очевидны: ученые выяснили, какие привычки матери отражаются на внешности будущего ребенка

Искусственный интеллект нашел легкие, но заметные отклонения в форме лица девятилетних детей, чьи матери до зачатия употребляли спиртное.

То, что алкоголь во время беременности употреблять нельзя, давно не новость.

Но эксперты Университета Эразма Роттердамского выяснили: даже если за три месяца до зачатия выпивать по маленькой банке пива раз в неделю, а забеременев, с этой привычкой завязать, это может отразиться на чертах лица будущего ребенка, сообщает Вокруг света.

Сделать такое открытие помогла нейросеть. Она проанализировала трехмерные изображения лиц почти 6 тысяч детей в возрасте 9-13 лет. Их матери в начале, середине и в конце беременности отвечали на вопросы об употреблении алкоголя.

Искусственный интеллект нашел легкие, но заметные отклонения в форме лица девятилетних детей, чьи матери до зачатия употребляли спиртное, но потом перестали. При этом речь идет об очень малых дозах - бокале вина либо банке пива.

Но, чем больше были объемы спиртного, тем больше были заметны изменения на лицах их потомков. Нос стал короче и более вздернутым, подбородок сильнее выпирал вперед, а область под нижними веками была более вдавленной.

Подобные особенности внешности сохранились и в 13-летнем возрасте.

Пока ученые не знают, какие биологические механизмы находятся в основе взаимосвязи между спиртным и формой лица малышей. Но советуют женщинам, которые планируют беременность, лучше заранее отказаться от спиртного.