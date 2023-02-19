Песков: Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в грядущем послании Федеральному собранию уделит много внимания теме спецоперации по защите Донбасса.

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал одну из главных тем грядущего послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Песков заявил, что Путин в послании Федеральному собранию будет концентрироваться на теме специальной военной операции России на Украине, отметив, что в настоящее время жизнь России «крутится вокруг темы СВО».

Напомним, оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на федеральных телеканалах состоится в полдень 21 февраля.