Блинкен предупредил Китай о последствиях оказания летальной помощи РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что правительство Китая может оказывать летальную помощь России.

Днём воскресенья сотрудник Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл встречу с китайским министром иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где публично заявил, что администрация Пекина столкнётся с серьёзными последствиями в случае, если КНР будет оказывать военную помощь летального характера российским войскам.

Примечательно, что встреча Блинкена и Ван И была первым публичным американо-китайским взаимодействием после того, как ВВС США сбили аэростат КНР.