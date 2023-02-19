Белорусские пограничники нашли труп гражданки Нигерии на границе Литвы
2023-02-19 14:30
Сотрудники ГПК Беларуси обнаружили труп гражданки Нигерии на белорусско-литовской границе.
Официальный Telegram-канал пресс-службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь уведомляет, что 18 февраля сотрудники ГПК обнаружили тело мёртвой гражданки Нигерии 22-ух лет, которая вместе со своим супругом пыталась попасть на территорию Литвы.
По словам мужа погибшей, литовские пограничники выдворили их с женой к белорусской границе, распылив слезоточивый газ, после чего женщина скончалась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей