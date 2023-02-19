Fox News: Белый дом скрывает данные о психических расстройствах Байдена

Телеканал Fox News утверждает, что администрация Белого дома отказывается оглашать сведения о состоянии психического здоровья американского президента.

Журналисты Fox News взяли интервью у бывшего врача Белого дома Ронни Джексона, который утверждает, что адресовал администрации Джо Байдена три письма с требованием проведения теста на проверку умственных способностей американского президента, однако не получил ответа.

По мнению Джексона, команда восьмидесятилетнего Байдена сознательно скрывает информацию о том, что президент Соединённых Штатов имеет серьёзные нарушения в работе психики.