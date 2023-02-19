Песков: послание Путина Федеральному собранию посвящено спецоперации

Дмитрий Песков раскрыл ключевую тему будущего обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков уведомляет, что во время обращения Владимира Путина к представителям Федерального собрания российский президент будет уделять больше всего внимания теме специальной военной операции на территории Украины.

Известно, что Путин намеревается выступить с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Ранее Песков отказывался оглашать, когда состоится послание органу со стороны президента РФ.