Американский топовый баскетболист Деннис Родман рассказал, что Мадонна предлагала ему $20 млн. за ее оплодотворение

В девяностых певица для исполнения своей цели даже прислала за ним частный борт, который доставил спортсмена из Лас-Вегаса в Нью-Йорк.

Экс-звезда НБА в радиоинтервью раскрыл пикантную подробность своей личной жизни, сообщает Рrozvezd.

По словам именитого баскетболиста, как-то в 90-х годах он веселился в Лас-Вегасе, и ему неожиданно позвонила сама Мадонна.

Певица заявила: у нее в данный момент период овуляции, и она хочет ребенка от красивого высокого чернокожего парня.

Мадонна предложила Деннису Роману за "услугу" 20 миллионов долларов.

И вдруг такая Мадонна звонит: «Чувак, у меня овуляция, давай быстро сюда!», - поделился воспоминаниями спортсмен.

Но, как уточнил Деннис, деньги полагались только, если певица реально забеременеет.

В аэропорту Лас-Вегаса баскетболиста тогда ждал присланный Мадонной частный борт. Он слетал в Нью-Йорк, и спустя несколько часов вернулся в Лас-Вегас.

Но певица не забеременела, потому миллионов от Мадонны он не получил.