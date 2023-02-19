Андрей Малахов вытеснил Цискаридзе на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале ТВ

Телеведущий опять появился на канале с момента ухода оттуда в 2017 году. Поклонники увидели в этом особый знак.

Конфликт телеведущего Андрея Малахова и главы Первого канала российского ТВ Константина Эрнста, похоже, подошел к концу.

Зрители были удивлены, вновь увидев Малахова в эфире популярной передачи "Сегодня вечером". Как напоминает Рrozvezd, из-за творческих разногласий Андрей Малахов ранее перешел на канал «Россия1».

А недавно неожиданно опять появился на Первом в любимом россиянами шоу, которое покинул в 2017 году. Правда, в эфир редакторы поставили запись старой передачи, которая посвящена сериалу «Семнадцать мгновений весны».

Тем не менее, поклонники уже усмотрели в этом особый знак. Издание отмечает, что некоторые зрители были недовольны тем, как шоу ведет Николай Цискаридзе.

И даже писали просьбы "вернуть любимого Андрюшу", потому руководство канала и решило посмотреть на реакцию зрителей.