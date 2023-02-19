Politico: конференция в Мюнхене показала Западу конец текущего миропорядка

Издание Politico утверждает, что западные политики начали осознавать передел нынешнего мироустройства.

Аналитик газеты Politico Мэтью Карницниг утверждает, что представители немецкого истеблишмента на Мюнхенской конференции демонстрируют крайне нервное поведение, поскольку чувствуют, что начатая Россией спецоперация в Украине является залогом изменения существующего миропорядка.

По мнению журналиста, сейчас риторика ведущих политиков ФРГ выглядит максимально "ястребиной", однако ещё год назад большинство из них просили США убрать ядерное оружие с территории Германии.