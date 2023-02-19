Туристка во время отдыха на Бали столкнулась со страшными последствиями

Из-за жуков-стафилинов, токсины которых мощнее яда кобры, у нее появились на коже волдыри и раны.

Туристка после семейного отдыха на индонезийском острове Бали столкнулась с настоящим кошмаром. Женщина Австралии заметила на своей коже болезненную сыпь, волдыри и рубцы, сообщает ФАН.

У женщины на отдыхе в городе Убуд появилась красная сыпь, превратившаяся затем в растущие волдыри. Впоследствии раны пожелтели и превратились в «воздушные шарики», передает Daily Mail.

Женщине оказали помощь. Медики изолировали пораженные участки кожи, пациентке пришлось лечь под капельницу.

Оказалось, что причина болезненной сыпи - жуки-стафилины. Токсины у этих насекомых мощнее яда кобры.

Нередко из-за этих жуков возникает «пузырчатый дерматит». Они не жалят, не кусают человека. просто. ползая по коже, выделяют ядовитое вещество.