Около 40 тысяч протестующих вышли на акцию оппозиции в Кишинёве

Около 40 тысяч протестующих вышли на воскресную акцию оппозиционной партии «Шор» в Кишинёве.

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что в столице Молдавии около 40 000 человек вышли на акцию протеста с требованием отставки президента страны Майи Санду.

Помимо прочего, собравшиеся на митинге в Кишинёве граждане хотят, чтобы власти оплатили их счета за энергетику, которые стали рекордными для Молдавии этой зимой, и снизили тарифы.