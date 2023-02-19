Сын Наташи Королевой уехал в Японию и не отвечает московской невесте

Звездная мама заявила, что она будет рада, если Архип Глушко встретит в этой стране новую любовь.

Хотя Архип Глушко улетел в Японию и в Москве его ждет девушка Мелисса, мама Наташа Королева не против, что сын найдет другую девушку в этой стране.

В одном из телешоу звезда рассказала, что их с танцором Сергеем Глушко сын Архип улетел на стажировку в страну Восходящего Солнца, сообщает 5-tv.ru.

Юноша изучает восточную культуру и японский язык. Обучается он в одном из вузов Москвы, но будущую карьеру хочет строить в Японии.

По словам Королевой, она гордится сыном. И уверена, что Архип справится с трудностями вдалеке от близких.

Но в Москве молодого человека ждут не только родные, но и любимая избранница — визажит Мелисса Волынкина, ранее работавшая танцовщицей на пилоне. Знаменитые родители не сразу, но приняли девушку сына в семью.

В день всех влюбленных Мелисса записала для бойфренда трогательное видео, однако тот не ответил. Это не единственный тревожный звоночек в их отношениях.

Влюбленные хотели ехать в Японию вместе, но в итоге Архип улетел один. Наташа Королева заявила, что сыну там нравится и, скорее всего, он сможет там встретить девушку своей мечты.