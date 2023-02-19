Хойсген: в конфликте на Украине Запад имеет больше выдержки, чем Путин

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген утверждает, что западные лидеры обладают большей выдержкой, нежели российский президент.

19 февраля председатель конференции по безопасности в Мюнхене Кристоф Хойсген публично заявил, что главы государств коллективного Запада имеют большую выдержку, чем Владимир Путин, поскольку западные страны намеревается добиваться победы Украины в конфликте с Россией.

При этом Хойсген выразил уверенность, что НАТО и Евросоюз обязаны увеличить свои расходы на оборонную сферу для поставок оружия украинским войскам.