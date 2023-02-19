Express: Путин «щёлкнул по носу» Британию, заработав миллиарды для России

Газета Express рассказала, как Владимир Путин ответил на уход из России британских энергетических компаний.

Журналисты новостного агентства Express уведомляют, выход энергетических фирм Shell и BP с российского рынка не лишил Россию доходов от продажи нефти, поскольку Владимир Путин распорядился об увеличении числа буровых скважин в РФ на 7% год при одновременном росте стоимости "чёрного золота".

По мнению представителей Express, таким образом Путин сумел наказать Великобританию, при этом заработав миллиарды долларов для российского бюджета.