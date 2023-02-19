Politico: администрация ССША предъявила срочное требование к Зеленскому перед визитом Байдена в Польшу
2023-02-19 18:53
Издание Politico сообщает, что администрация США потребовала от украинских властей срочно активизировать боевые действия.
Это требование было озвучено перед поездкой американского президента Джо Байдена в Польшу.
Сообщается, что у США есть опасения по поводу возможного поражения ВСУ в южной и восточной частях Украины, а также по замедлению поставок оружия Киеву.
В связи с этим американские власти потребовали от Зеленского закрепить достижения ВСУ и по возможности нанести контрудар, а также готовиться к наступлению.
Опубликовано: Светлана Репина