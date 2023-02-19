Кадыров собирается создать собственную ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ухода с госслужбы планирует создать собственную ЧВК.

По его словам, частная военная компания создаст конкуренцию аналогичной структуре Евгения Пригожина, которого Кадыров назвал «братом».

Чеченский лидер уточнил, что профессиональные формирования военных необходимы и отметил, что члены ЧВК «Вагнер» эффективно выполняют свои задачи.

Он рассказал, что штурмовые бригады ЧВК берут на себя очень тяжелую работу и всегда достигают целей.