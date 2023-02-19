Украина отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за присутствия России

Депутат Верховной Рады Украины Евгения Кравчук заявила, что страна отказывается от участия с зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в конце февраля.

По ее словам, Украина не будет участвовать ни в каких официальных мероприятиях, связанных с данной сессией в связи с присутствием представителей России.

Вместе с тем Рада направит свою делегацию в Вену для проведения переговоров с партнерами по поводу вывода ОБСЕ из нынешнего кризиса.

Ранее представители 20 государств обратились к Австрии с призывом запретить участие России в заседании ПА ОБСЕ.