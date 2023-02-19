CNN: в Конгрессе США появились подвижки по вопросу поставок истребителей Украине
2023-02-19 19:30
Телеканал CNN со ссылкой на руководителя комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола сообщает о подвижках в вопросе поставок истребителей на Украину.
Маккол отметил, что сейчас появляется импульс для организации поставок такой техники на Украину.
По его словам, Соединенным Штатам следует предоставить Киеву любую помощь, о которой он просит.
Маккол заявил, что чем дольше США будут раздумывать о таких поставках, тем дольше продлится украинский конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина