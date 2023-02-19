CNN: в Конгрессе США появились подвижки по вопросу поставок истребителей Украине

Телеканал CNN со ссылкой на руководителя комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола сообщает о подвижках в вопросе поставок истребителей на Украину.

Маккол отметил, что сейчас появляется импульс для организации поставок такой техники на Украину.

По его словам, Соединенным Штатам следует предоставить Киеву любую помощь, о которой он просит.

Маккол заявил, что чем дольше США будут раздумывать о таких поставках, тем дольше продлится украинский конфликт.