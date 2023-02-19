26-летний рэпер Фараон женится на 34-летней участнице «Битвы экстрасенсов»

Соня Егорова была финалисткой 18-го сезона этого проекта ТНТ. Оба выложили в соцсетях фото с обручальными кольцами.

Рэпер Фараон в прошлом году стал обладателем роскошной квартиры в самом центре Москвы с видом на храм Христа Спасителя.

Площадь жилья в 120 квадратов обошлась звезде в столько же миллионов российских рублей, уточняет Вумен.ру.

А теперь певец выложил в соцсети фото своей руки в обручальном кольце. Поклонники расценили его как намек на свадьбу.

Фанаты при этом сообщают, что избранница Фараона - участница шоу "Битва экстрасенсов" Соня Егорова. К слову, девушка также опубликовала похожий кадр с рукой избранника.

Соне 34 года, она обучает людей духовным практикам. Девушка была финалисткой 18-го сезона битвы экстрасенсов на канале ТНТ.