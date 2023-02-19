Journal du Dimanche: глава МИД ФРГ Бербок хочет стать канцлером Германии

Французское издание Journal du Dimanche сообщает, что глава МИД Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

Это может произойти в случае роспуска нынешнего состава бундестага из-за украинского конфликта.

Анналена Бербок известна своим скандальным высказыванием о том, что Европа ведет войну с Россией.

Эта фраза вызвала возмущение как в Германии, так и за ее пределами, после чего Бербок отказалась от своих слов.