Journal du Dimanche: глава МИД ФРГ Бербок хочет стать канцлером Германии
2023-02-19 19:42
Французское издание Journal du Dimanche сообщает, что глава МИД Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
Это может произойти в случае роспуска нынешнего состава бундестага из-за украинского конфликта.
Анналена Бербок известна своим скандальным высказыванием о том, что Европа ведет войну с Россией.
Эта фраза вызвала возмущение как в Германии, так и за ее пределами, после чего Бербок отказалась от своих слов.
Опубликовано: Светлана Репина