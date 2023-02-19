Bloomberg: США готовят санкции против энергетического сектора и ВПК России

Издание Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций в кабинете Джо Байдена.

Журналисты американской газеты Bloomberg сообщат, что администрация Джозефа Байдена занята разработкой новых санкционных мер в отношении российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, намереваясь ввести ограничительные меры в отношении конкретных лиц и финансовых институтов.

Кроме того, в Белом доме думают о пакете санкций в отношении других государств, которые помогают России обходить западные рестрикции и поставляют Москве оружие.