Bloomberg: США готовят санкции против энергетического сектора и ВПК России
2023-02-19 20:09
Издание Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций в кабинете Джо Байдена.
Журналисты американской газеты Bloomberg сообщат, что администрация Джозефа Байдена занята разработкой новых санкционных мер в отношении российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, намереваясь ввести ограничительные меры в отношении конкретных лиц и финансовых институтов.
Кроме того, в Белом доме думают о пакете санкций в отношении других государств, которые помогают России обходить западные рестрикции и поставляют Москве оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей