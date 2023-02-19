Надь: Словакия передаст Киеву истребители МиГ-29, которые не летают

Издание Teraz сообщило о намерениях Словакии поставить в Украину нелетающие истребители.

Журналисты издания Teraz взяли интервью у словацкого министра обороны Ярослава Надя, который публично заявил, что его страна может поставить Киеву истребители МиГ-29 без ущерба для собственной национальной безопасности.

По данным Надя, находящиеся в Словакии истребители уже не задействованы в войсках и не летают, находясь на складах, в то время как их обслуживание данной техники является невыгодным для администрации Братиславы. Таким образом, Словакия может избавиться от ненужных самолётов, передав их нуждающимся украинским войскам, заявил Ярослав Надь.