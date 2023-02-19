Томас-Гринфилд: США считают красной линией поставку РФ оружия из Китая
2023-02-19 21:10
Линда Томас-Гринфилд считает, что правительство США не потерпит поставок китайского оружия российским войскам.
Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд публично заявила, что американское правительство сочтёт пересечением красной линии поставку оружия России из Китая для его использования в специальной военной операции на территории Украины.
Днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также обвинил Минобороны КНР в намерении поставлять вооружения российским войскам. Позднее глава МИД Китая Ван И сообщил, что администрация Пекина на станет терпеть попытки Вашингтона надавить на российско-китайское сотрудничество.
Опубликовано: Ткачёв Андрей