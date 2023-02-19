Трансжиры: великое открытие, которое губит нас

Известный американский учёный, профессор педиатрии Пол Оффит в своей книге «Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред» одну из историй посвятил «великой маргариновой ошибке» – изобретению трансжиров.

Полезные и вредные жиры:

В 80-е годы гонениям сначала подвергались так называемые насыщенные жиры. Современные исследования доказали, что в разумных пропорциях «полезные» жиры необходимы для поддержания здоровья. К полезным относятся насыщенные жирные кислоты, которые есть в мясе, молоке, сливочном масле, яйцах, и ненасыщенные жирные кислоты, которые в больших количествах содержатся в растительных маслах (оливковом, подсолнечном и других), жирной рыбе, орехах.

Но чрезмерное потребление даже полезных жиров действительно провоцирует ожирение, болезни сердца, повышает уровень холестерина в крови и даже может быть причиной некоторых видов рака. Но основным источником проблемы, по данным ученых, в 21 веке стали трансжиры.

Трансжиры: изобретение ХХ века

Если жиры полезны, то почему же трансжиры так вредны? Начнём с того, что трансжиры естественного происхождения есть даже в натуральном молочном жире и грудном молоке, в говядине — в небольших количествах. И, даже не питаясь фастфудом и не употребляя переработанные продукты, мы получаем их, когда едим пищу животного происхождения. В минимальных дозах они не представляют опасности для организма.

Но дело в том, что в последние 100 лет мы значительно увеличили потребление трансжиров искусственного происхождения. В 1902 году немецкий ученый Вильгельм Норманн запатентовал и представил миру процесс гидрогенизации: он позволял превращать жидкие масла в твердые путем изменения молекулярной формулы. Так появились вредные трансжиры. Классический пример — маргарин. Он дешев по сравнению со сливочным маслом, долго не портится, обладает хорошими вкусовыми качествами. Долго ли было такому полезному продукту захватить мир?

Вред трансжиров для гормональной и ферментной систем:

Как и многие достижения промышленной революции, дешевый и питательный суррогат быстро вошел в повсеместное употребление. Но постепенно данные о вреде трансжиров стали накапливаться.

Впервые вред трансжиров доказали голландские ученые в 1990-х годах, опубликовав свою работу в New England Journal of Medicine. Затем их данные были перепроверены в США с помощью масштабного исследования. Его результаты были настолько значительны, что о вреде трансжиров заговорили во всем мире.

Чем именно промышленные трансжиры так вредны?

Дело в том, что содержащиеся в них химические элементы при попадании в наш организм замещают молекулы «правильных» жиров. Организм реагирует на такое вмешательство гормональными сбоями, нарушается работа ферментной системы (она помогает правильно перерабатывать и усваивать пищу). Все это, в свою очередь, провоцирует болезни сердца, рак, диабет и повышает общий уровень смертности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, употребление в пищу трансжиров ежегодно становится причиной около 500 000 случаев смерти от ишемической болезни сердца.

Как избежать вреда от трансжиров:

Больше всего трансжиров содержится в полуфабрикатах и готовых кондитерских изделиях: конфетах, печенье, мороженом. Особенно высока концентрация гидрогенизированных жиров в чипсах. Этих продуктов лучше избегать.

Вот несколько советов, как снизить потребление трансжиров:

Исключите из рациона спреды, «легкие масла», маргарин. В этом случае натуральное сливочное масло, содержащее насыщенные жиры, намного полезнее.

При приготовлении домашней выпечки используйте опять же сливочное масло, а не маргарин.

Применяйте щадящие методы приготовления пищи: запекание, готовка на пару. Для жарки используйте рафинированное растительное масло.

Действенность мер по снижению употребления трансжиров доказана: в Дании, которая была первой страной, ограничившей употребление транжиров на государственном уровне, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уже значительно снизилась.