7 серьёзных болезней, которые врачи могут определить по запаху

Мало кто обращается к врачу, просто почувствовав, что его тело стало пахнуть по-другому или неприятно. А между тем, для многих серьезных заболеваний изменение запаха тела – один из ранних симптомов.

Важный симптом:

Если не пропустить сигнал, который тело посылает изменением запаха, диагностика может быть проще, а лечение более успешным. Дело в том, что когда мы болеем, изменяются привычные биохимические процессы в организме, что может привести к образованию новых летучих частиц. Частицы эти могут переноситься в легкие и выделяться при выдохе, или выходить из организма с потом и мочой – и влиять на запах нашего тела.

Уже сегодня исследования подтверждают, что определенные маркеры могут влиять на запах тела при раке легких, диабете, раке молочной железы, меланоме – но пока нет возможности максимально точно расшифровать эти сигналы. Зато врачи уже научились диагностировать по запаху другие опасные заболевания, в том числе потенциально смертельные.

Преэклампсия:

Высокое кровяное давление, которое развивается у беременных и может быть ранним предупреждающим признаком смертельной эклампсии может быть определено по аромату дыхания. Исследование 2016 года, опубликованное в Advanced Material Science, показало, что исследователи могут выявлять преэклампсию с точностью до 84% на основе «отпечатка дыхания» матери.

Рак лёгких:

Хорошая новость: израильские специалисты представили устройство NaNose, напоминающее алкотестер, которое с точностью до 90% позволяет диагностировать рак легких. Прибор обнаруживает особый «запах», выделяемый раковыми клетками.

Отказ печени:

Запах сырой рыбы, который появляется у пота, мочи и дыхания – признак, что печень не справляется со своей работой и отравляющие вещества накапливаются в организме. Это признак того, что нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Рассеянный склероз:

Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает атаковать собственную центральную нервную систему. В результате повреждения нерва могут вызвать онемение, покалывание и проблемы со зрением и походкой. Чаще всего РС диагностируется с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного спинного мозга, но также у этого расстройства есть свой собственный «отпечаток дыхания».

Инфекционное заболевание:

У людей, которые уже больны вирусной или бактериальной инфекцией, но еще не демонстрируют характерных симптомов, изменяется запах тела. Так что если у вашего близкого человека изменился запах, возможно, вам стоит какое-то время воздержаться от близких контактов и самоизолироваться, особенно если вы подозреваете, что он может быть носителем какого-либо вируса.

Болезни дёсен:

Неприятный сероводородный запах изо рта – признак того, что в полости рта развивается заболевание десен или абсцесс зубов. Не откладывайте визит к стоматологу!

Диабет:

Неприятный запах изо рта также может сигнализировать о развивающемся диабете: если организм не может получить доступ к глюкозе, он начинает использовать для выработки энергии жир, развивается кетоз, который практически всегда сопровождается характерным запахом изо рта.