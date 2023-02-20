Шоумен Илья Соболев заявил, что Дмитрий Дюжев сумасшедший, тем самым сорвав его концерты

Комик заявил, что шутить это его работа, но актер не понял такого юмора и потребовал извинений.

Большой скандал разгорелся между комиком Ильей Соболев и актером Дмитрием Дюжевым. 39-летний юморист ранее позволил себе пошутить, фактически назвав 44-летнего артиста безумным, сообщает Рrozvezd.

Как уточняет издание, Соболев заявил, что «почти все звезды, которые были успешными, сходят с ума, а Дюжев не изменился - он сразу был такой».

Увидев Соболева на вечеринке, Дюжев настойчиво потребовал у него объясниться. Но комик не нашелся, что ему ответить, и записал видео с оправданием.

По словам юмориста, он может назвать сумасшедшим кого угодно, и это не повод обижаться. Илья заверил, что шутить - его работа, но многие не поняли такого юмора и стали возмущаться грубостью комика. Дюжев также потребовал извинений.

Он настаивает, чтобы я официально сказал, что Дмитрий Дюжев - не сумасшедший, - отметил Соболев Сказал, что он из-за этого потерял много денег, что у него отменилось много концертов.

Дюжев не на шутку обиделся и не понял, за что его "приложил" Соболев. Актер всерьез задумался подать на всех своих обидчиков.