Михайлов опроверг получение российскими артистами огромных гонораров за выступления

Певец Стас Михайлов рассказал о том, что система начисления вознаграждения артистам за концерты в РФ и на Западе сильно отличается. Звезда сцены утверждает, что бешеные гонорары российских знаменитостей, - ложь.

Исполнитель Стас Михайлов пожаловался на сложности в работе российских артистов, сравнив их доход с зарубежными звездами.

Знаменитость утверждает, что получение представителями шоу-бизнеса РФ баснословных денег за концерты, - ложь.

Михайлов уверяет, что для того чтобы нашему артисту достойно зарабатывать, необходимо пахать как лошадь постоянно, выпускать массу стоящих композиций, привлекая зрителей на свои выступления.

Тот факт, что наши звезды "зажрались", Михайлов категорически отрицает.