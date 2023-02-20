Изменял Пугачевой в браке: Киркоров сделал неожиданное признание

Народный артист России на шоу «Маска» на НТВ вдруг сделал неожиданное признание.

Филипп Киркоров удивил всех неожиданным заявлением об отношениях с Аллой Пугачевой во время их брака.

В ходе обсуждения выступления неизвестной певицы в образе Шаурмы та заявила, что она "верная невеста" и "налево не ходит".

Таким образом девушка отреагировала на предложение ведущего Вячеслава Макарова, сделанного в адрес Алексея Воробьёва, "к ней присмотреться".

На это Филипп Киркоров заявил, что "всегда ходил налево", поэтому он и одинок. "Поэтому со мной и развелись", - то ли пошутил, то ли всерьёз прокомментировал певец.

Как уточняет Рамблер, поп-король официально был женат только раз - на Алле Пугачёвой. Звездный брак длился 11 лет - с 1994 по 2005 год.