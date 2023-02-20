«Органы на пределе»: нефролог предупредила об опасности развития у Костомарова отека мозга
Врачи сумели остановить развитие некроза у легендарного фигуриста, но осложнения пошли на другие органы Костомарова.
Легендарный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Врачи сумели остановить некроз, но под угрозой теперь работа других органов, сообщает 5-tv.ru.
В их числе - легкие, переставшие справляться со своими функциями, и спортсмена опять подключили к аппарату ИВЛ. Также страдают почки, которые стали плохо выводить жидкость из организма.
Врач-нефролог Анна Коробкина в интервью Вумен.ру назвала также другие опасности, которые могут подстерегать Романа Костомарова.
Специалист предостерегает, что возникшие у Костомарова отеки - следствие не только неправильной работы почек, а и тромбоза.
Это может быть вызвано тромбозом и потерей белка. Начался процесс катаболизма - то есть, распада всех органов.
Исходя из тяжести состояния, скорее всего, имеется общая полиорганная недостаточность - в том числе, почечная недостаточность, — отметила врач.
По словам Коробкиной, отеки стали следствием ряда серьезных нарушений в работе организма спортсмена, и есть риск развития отека мозга.
Всегда имеется риск развития отека мозга. Сейчас из-за полиорганной недостаточности сложно выделить орган, страдающий больше других: каждый работает на пределе возможностей, — заключила Коробкина.
Опубликовано: Светлана Гарусева