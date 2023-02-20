«Органы на пределе»: нефролог предупредила об опасности развития у Костомарова отека мозга

Врачи сумели остановить развитие некроза у легендарного фигуриста, но осложнения пошли на другие органы Костомарова.

Легендарный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Врачи сумели остановить некроз, но под угрозой теперь работа других органов, сообщает 5-tv.ru.

В их числе - легкие, переставшие справляться со своими функциями, и спортсмена опять подключили к аппарату ИВЛ. Также страдают почки, которые стали плохо выводить жидкость из организма.

Врач-нефролог Анна Коробкина в интервью Вумен.ру назвала также другие опасности, которые могут подстерегать Романа Костомарова.

Специалист предостерегает, что возникшие у Костомарова отеки - следствие не только неправильной работы почек, а и тромбоза.

Это может быть вызвано тромбозом и потерей белка. Начался процесс катаболизма - то есть, распада всех органов. Исходя из тяжести состояния, скорее всего, имеется общая полиорганная недостаточность - в том числе, почечная недостаточность, — отметила врач.

По словам Коробкиной, отеки стали следствием ряда серьезных нарушений в работе организма спортсмена, и есть риск развития отека мозга.