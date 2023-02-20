В России могут ввести разовый сбор для наиболее прибыльных компаний

Российский кабинет министров намеревается ввести разовый платеж для компаний, получающих прибыль более миллиарда рублей.

Власти России могут обязать компании, получившие максимальную прибыль в последние два года, выплачивать разовый сбор в казну государства. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, главные параметры пошлины уже сформулированы. Важнейшим показателем предположительно станет чистая прибыль, полученная до налогового вычета в период с 2021 по 2022 год.

Если эта сумма будет выше одного миллиарда рублей, предприятие будет обязано выплатить разовый сбор.

Ранее к рассмотрению были приняты варианты с выручкой. Под разовый платеж в этом случае попали бы компании с выручкой свыше 50-100 млрд рублей.