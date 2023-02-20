Сильная жара влияет на работу аккумулятора электромобиля

Литий-ионным батареям нравятся те же температуры, что и нам, около 21 градуса, - сказал CNBC Грег Брэннон, директор AAA (Американская автомобильная ассоциация) по автомобильной инженерии.

По сути, точно так же, как мы утомляем себя во время пробежки на улице в изнуряющую жару, электромобили точно так же потребляет больше энергии, когда вы едете в аналогичных условиях с включенным кондиционером или вентиляцией.

Высокие температуры могут повредить аккумулятор во время зарядки.

Температура влияет на скорость и эффективность химических реакций внутри батареи.

Более высокая температура означает, что в системе больше общей энергии, поэтому это приводит к более быстрым реакциям по всем направлениям.

Это означает, что при высокой температуре все реакции протекают быстрее – как те, которые производят энергию, так и нежелательные химические реакции, из-за которых батареи разлагаются.

Согласно исследованию Geotab, высокие температуры ухудшают состояние батареи.

Если вы заряжаете свой электромобиль на улице в жару, производительность аккумулятора ухудшится быстрее.

Согласно тестированию диапазона электромобилей AAA, когда температура повышается 35 градусов по Цельсию, а водитель не выключает кондиционер, запас хода уменьшается в среднем на 17 процентов. Однако некоторые электромобили работают лучше, чем другие, или, по крайней мере, так утверждает представитель Tesla.