Сильная жара влияет на работу аккумулятора электромобиля
Литий-ионным батареям нравятся те же температуры, что и нам, около 21 градуса, - сказал CNBC Грег Брэннон, директор AAA (Американская автомобильная ассоциация) по автомобильной инженерии.
По сути, точно так же, как мы утомляем себя во время пробежки на улице в изнуряющую жару, электромобили точно так же потребляет больше энергии, когда вы едете в аналогичных условиях с включенным кондиционером или вентиляцией.
Высокие температуры могут повредить аккумулятор во время зарядки.
Температура влияет на скорость и эффективность химических реакций внутри батареи.
Более высокая температура означает, что в системе больше общей энергии, поэтому это приводит к более быстрым реакциям по всем направлениям.
Это означает, что при высокой температуре все реакции протекают быстрее – как те, которые производят энергию, так и нежелательные химические реакции, из-за которых батареи разлагаются.
Согласно исследованию Geotab, высокие температуры ухудшают состояние батареи.
Если вы заряжаете свой электромобиль на улице в жару, производительность аккумулятора ухудшится быстрее.
Согласно тестированию диапазона электромобилей AAA, когда температура повышается 35 градусов по Цельсию, а водитель не выключает кондиционер, запас хода уменьшается в среднем на 17 процентов. Однако некоторые электромобили работают лучше, чем другие, или, по крайней мере, так утверждает представитель Tesla.
Опубликовано: Антон Райт