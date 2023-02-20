Кикоров признался, что изменял Пугачевой, когда был женат на ней

Исполнитель Филипп Киркоров заявил, что был неверен своей супруге Алле Пугачевой.

Филипп Киркоров в эфире шоу "Маска" ошарашил признанием, что изменял Алле Пугачевой, когда состоял с ней в браке.

Артистка в наряде Шаурмы представила композицию Глюкозы "Невеста". Регина Тодоренко, являющаяся одним из членов жюри программы, задала участнице вопрос, как долго ее герой достигал успеха.

Шаурма завила, что перед ней стоял выбор идти "по правому или левому коридору".

Киркоров тут же поинтересовался, ходила ли певица налево, на что та ответила, что является верной невестой.

В ответ певец убил признанием, заявив, что его все бросили, с ним развелись, так как он всегда "ходил налево".