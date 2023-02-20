Еврокомиссия назвала расследование Херша о подрыве "Северных потоков" спекуляцией

Руководство исполнительного комитета Евросоюза (Еврокомиссия, ЕК), заявило о том, что итоги расследования американского журналиста Сеймура Херша о подрывах газопроводов - это спекуляция.

Об этом заявила представительница пресс-службы ЕК Андреа Мазини.

Американский журналист уверен, что водолазы Соединенных Штатов летом 2022 года установили взрывчатые вещества под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".

Также, по мнению Херша, по прошествии трех месяцев взрывчатку привели в действие норвежцы.

Андреа Мазини отметила, что Еврокомиссия не намерена давать комментарии о "спекуляциях" по поводу "исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток".

Далее она заявила, что ответ на этот вопрос может быть дан только после проведения расследования на официальном уровне.

Представительница ЕК заверила, что подобного рода расследования должны проводиться в странах Евросоюза, интересы которых были замешаны в инциденте.

Андреа Мазини заключила: единственный достоверный факт об этом происшествии на сегодняшний день - это вывод трубопроводов из строя посредством спланированного акта саботажа.