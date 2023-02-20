Врач сообщила, что у Костомарова высока вероятность отека мозга

Врач-нефролог Анна Коробкина назвала одно из страшных осложнений в ситуации с Романом Костомаровым. Медик предупредила, что высока вероятность отека мозга.

Врач-нефролог Анна Коробкина предполагает, что страшные отеки Романа Костомарова - это не только результат неправильной работы почек, но и признак тромбоза.

Отеки стали следствием того, что различные системы организма фигуриста работают на пределе своих возможностей.

Специалист не стала скрывать, что полиорганная недостаточность (сбой в работе многих органов) может вызвать отек мозга.