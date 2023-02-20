20 февраля новостное издание Bild сообщило и прибытии в Киев Джо Байдена. Аналогичное заявление сделал российский журналист Марк Фейгин.

Днём понедельника журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке публично заявил, что делегация США во глава с американским президентом Джозефом Байденом прибыла в Киев, чтобы показать России неспособность занять украинскую столицу даже спустя 360 дней от начала спецоперации.

Признанный иноагентом журналист Марк Фейгин также утверждает, что Байден находится в Киеве, в котором к этому моменту объявили воздушную тревогу.