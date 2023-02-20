Байден прибыл в Киев, встретившись с Зеленским в Михайловском соборе

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с официальным визитом, проведя встречу с Владимиром Зеленским.

Днём понедельника Джозеф Байден впервые после начала российской спецоперации в Украине прибыл в Киев с рабочим визитом. Американского президента заметили на Михайловской площади в сопровождении охраны и Владимира Зеленского, откуда президенты направились в местный собор.

Примечательно, что на фоне приезда Байдена в Киев по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, о чём рассказало Министерство цифровой трансформации страны.