Чавушоглу: США должны Турции $1,4 млрд за разработку истребителей F-35

Мевлют Чавушоглу потребовал от американского правительства возвращения порядка полутора миллиардов долларов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл встречу с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что Анкара передала Вашингтону свыше 1,4 миллиардов долларов на разработку истребителей F-35.

По словам Чавушоглу, Турция была исключена из программы разработки данных истребителей из-за односторонних санкций США, ввиду чего Анкара требует от Вашингтона возврата денег.