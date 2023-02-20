Транспорт апокалипсиса: Илон Маск рекламирует новый пикап Tesla Cybertruck

Он появится в продаже уже в этом году. Хотя изображение автомобиля появилось в соцсетях, магнат вместе со своей компанией могут внести в него коррективы.

Cybertruck сойдет с конвейера уже в этом году.

Этот первый пикап Tesla должен стать выгодным проектом автопроизводителя, который уже выпускает седаны начального уровня, класса люкс, внедорожники, а также полуприцеп Tesla.

Книга заказов заполнена: Tesla больше не берет заказы за пределами Северной Америки.

Но при этом остается загадкой - как на самом деле будет выглядеть Cybertruck? Хотя в социальных сетях есть свежие изображения, но Tesla и ее эксцентричный и харизматичный гендиректор Илон Маск вполне могут внести изменения в последнюю минуту.

Когда Маск представил автомобиль в ноябре 2019 года на рекламном мероприятии в Лос-Анджелесе, технический магнат сказал, что на него "частично повлияли "Шпион, который любил меня"" и амфибия Lotus Esprit S1, показанная в фильме о Джеймсе Бонде 1977 года.

Он обещает запас хода на электротяге до 800 километров при максимальной тяге 6,3 тонны.

Маск недавно подтвердил, что форма зеркал будет треугольной. Он также сказал, что Cybertruck будет поставляться с полностью автономным компьютером Tesla "Hardware 4", передовой системой помощи водителю.

По словам гендиректора компании, у пикапа будет красная световая полоса. Маск признал, что создание этого автомобиля было трудоемким:

Очень сложный автомобиль в сборке, так как он не похож ни на один другой.

Маск продолжает подогревать интерес к этому транспортному средству. Он появляется в Твиттере, чтобы подтвердить, хотя и с юмором, что эта машина является лучшей технологией защиты в случае апокалипсиса.

Если придут зомби, на чем ты поедешь? У меня точно есть кибертрук. Инопланетная технология, - написал пользователь Twitter в твиттере Маска с коротким видео, демонстрирующим транспортное средство.

Маск ответил:

Лучшая технология защиты от апокалипсиса!

Цены на Cybertruck еще не объявлены. Но базовая стоимость может составлять 40 000 долларов.