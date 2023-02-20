Financial Times: Байден прибыл в Киев на поезде утром 20 февраля

Журналисты FT рассказали, как американский президент Джо Байден добирался до Киева.

Днём понедельника корреспонденты новостного агентства Financial Times сообщили, что сегодня утром президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл в Киев на поезде, выдвинувшись предположительно с территории Польши. Известно, что вместе с Байденом в столицу Украины приехал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Джо Байден анонсировал новые антироссийские санкции и пакет военной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов.