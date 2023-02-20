Financial Times: Байден прибыл в Киев на поезде утром 20 февраля
2023-02-20 13:25
Журналисты FT рассказали, как американский президент Джо Байден добирался до Киева.
Днём понедельника корреспонденты новостного агентства Financial Times сообщили, что сегодня утром президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл в Киев на поезде, выдвинувшись предположительно с территории Польши. Известно, что вместе с Байденом в столицу Украины приехал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве Джо Байден анонсировал новые антироссийские санкции и пакет военной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей