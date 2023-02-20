Office Life: Комитет госконтроля оштрафовал «Лидское пиво» на 12 млн евро

Белорусский Комитет государственного контроля оштрафовал "Лидское пиво" почти на 36 миллионов рублей.

Новостное агентство Office Life уведомляет, что сотрудник Комитета госконтроля провели проверку работы предприятий "Лидского пива", по итогам которого оштрафовали концерн на 12 миллионов евро, что эквивалентно 34,8 миллионам белорусских рублей. Также компания решила отозвать свой финансовый прогноз, сделанный 10 февраля, и отказалась публиковать новый.

Известно, что в уже отозванном финансовом прогнозе "Лидского пива" утверждалось о вероятной снижении выручки предприятия в этом году из-за финансовой нестабильности, сопряженной со спецоперацией в Украине.