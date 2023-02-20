Песков призвал власти Молдавии быть острожными в словах о Приднестровье

Дмитрий Песков посоветовал молдавским политикам руководствовать принципом осторожности при публичных высказываниях касательно ПМР.

20 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о заявлении нового молдавского премьер-министра Дорина Речана, который накануне публично заявил, что администрация Кишинёва считает целесообразным полную демилитаризацию Приднестровской Молдавской республики.

По мнению Пескова, официальным представителям истеблишмента следует быть крайне аккуратными во время публичных высказываний о Приднестровье.