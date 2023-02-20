СВР: войска РФ уничтожили почти всю технику Запада, поставленную Киеву

Российские военные ликвидировали большинство переданной Украине западной военной техники.

В понедельник Служба внешней разведки России опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что с 2021 года западные страны поставили в Украину 1170 систем противовоздушной обороны, порядка 440 танков, 1510 боевых машин пехоты и 665 артиллерийских ударных систем.

По данным СВР, к 20 февраля 2023 года большинство техники. поставленной Киеву государствами коллективного Запада, уже было ликвидировано российскими войсками.