Издание Kresy сообщило о срыве фан-встречи с украинской писательницей в столице Польши.

Журналисты газеты Kresy уведомляют, что украинская писательница Оксана Забужко не смогла провести встречу с поклонниками в Варшаве, поскольку мероприятие было сорвано польскими активистами. Известно, что Забужко участвует в активной глорификации украинских националистов и является сторонницей организации УПА, деятельность которой запрещено в большинстве стран мира.

Примечательно, что Забужко также неоднократно заявляла о своём недоверии к историческим сведениям о событиях Волынской резни в годы Великой отечественной войны.