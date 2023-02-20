Kresy: польские активисты сорвали встречу с писательницей из Украины в Варшаве
2023-02-20 14:53
Издание Kresy сообщило о срыве фан-встречи с украинской писательницей в столице Польши.
Журналисты газеты Kresy уведомляют, что украинская писательница Оксана Забужко не смогла провести встречу с поклонниками в Варшаве, поскольку мероприятие было сорвано польскими активистами. Известно, что Забужко участвует в активной глорификации украинских националистов и является сторонницей организации УПА, деятельность которой запрещено в большинстве стран мира.
Примечательно, что Забужко также неоднократно заявляла о своём недоверии к историческим сведениям о событиях Волынской резни в годы Великой отечественной войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей