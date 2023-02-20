ВКС России сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины под Изюмом

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщили, что авиация ВКС России сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины под Изюмом в Харьковской области.

20 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил в воздушном бою сбила всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27 воздушных сил Украины в окрестностях города Изюм Харьковской области.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие уничтожили 386 самолётов украинской стороны.