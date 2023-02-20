МО ФРГ: Словакия не пропускает немецкое оружие Украины для ремонта

Минобороны Германии обвинило правительство Словакии в нежелании ремонтировать предназначающееся Украине оружие.

Пресс-служба Министерства обороны Германии уведомляет, что пограничные службы Словакии не пропускают в свою страну немецкую военную технику для её ремонта с целью передачи украинским войскам. В ведомстве отметили, что администрации Берлина и Братиславы находятся в поиске альтернативы ремонта оружия для ВСУ на словацой территории.

Известно, что ранее в Минобороны Словакии неоднократно заявляли о готовности ведомства поставить Украине истребители Су-29 советского производства.