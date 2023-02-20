Чавушоглу: Турция не введёт санкции против РФ и не поможет их обходить

Мевлют Чавушоглу заявил о неготовности властей Турции поддержать антироссийские санкции Запада.

Днём понедельника министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил, что администрация Анкары не намерена вводить санкции против России под давлением правительств западных государств. Вместе с тем Чавушоглу подчеркнул, что Турция также не станет помогать России в обходе западных санкций.

С начала российской спецоперации в Украине турецкое правительство изначально занимало противоречивую позицию, поддерживая дружественные отношения как с Киевом, так и с Москвой.