МО РФ: шесть российских военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
2023-02-20 15:04
В Минобороны РФ сообщили, что шесть российских военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, возникшем из-за нарушения требований безопасности.
20 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что шесть военнослужащих Западного военного округа погибли в результате пожара в блиндаже, расположенном на территории Курской области России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что причиной унёсшего жизни шести человек пожара стало грубое нарушение требований безопасности со стороны военнослужащих ЗВО.
Опубликовано: Диана Мудреченко