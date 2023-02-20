МО РФ: шесть российских военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

В Минобороны РФ сообщили, что шесть российских военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, возникшем из-за нарушения требований безопасности.

20 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что шесть военнослужащих Западного военного округа погибли в результате пожара в блиндаже, расположенном на территории Курской области России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что причиной унёсшего жизни шести человек пожара стало грубое нарушение требований безопасности со стороны военнослужащих ЗВО.