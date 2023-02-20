AP: власти США связывалась с Россией перед поездкой Байдена в Киев

Издание "Ассошиэйтед пресс" утверждает, что до поездки Байдена в Киев американское правительство связалось с Кремлём.

20 февраля журналисты издания "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на информатора в Белом доме сообщили, что правительство Соединённых Штатов связывалось с администрацией Кремля перед поездкой Джозефа Байдена в столицу Украины. По данным AP, США связалась с Россией для риска избежания конфронтации конфликта между ядерными странами.

Известно, что в понедельник Байден посетил Киев, встретившись с Владимиром Зеленским и пообещав ему новый пакет американской военной помощи на $500 миллионов.